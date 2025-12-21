Gli Usa confermano sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela

La segretaria per la Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, ha confermato che la Guardia costiera statunitense, con l'aiuto del Dipartimento della Difesa, ha fermato una petroliera che trasportava greggio, battente bandiera di Panama, che aveva attraccato in Venezuela. "Gli Stati Uniti continueranno a perseguire il traffico illecito di petrolio sanzionato, utilizzato per finanziare il narcoterrorismo nella regione. Vi troveremo e vi fermeremo", ha scritto su X Noem. È la seconda nave fermata al largo del Venezuela in meno di due settimane, mentre il presidente Donald Trump continua ad aumentare la pressione sul leader venezuelano, Nicolas Maduro.