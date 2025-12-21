Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
pressioni su caracas

Gli Usa confermano sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela

21 Dic 2025 - 02:03
petroliera © Tgcom24

petroliera © Tgcom24

La segretaria per la Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, ha confermato che la Guardia costiera statunitense, con l'aiuto del Dipartimento della Difesa, ha fermato una petroliera che trasportava greggio, battente bandiera di Panama, che aveva attraccato in Venezuela. "Gli Stati Uniti continueranno a perseguire il traffico illecito di petrolio sanzionato, utilizzato per finanziare il narcoterrorismo nella regione. Vi troveremo e vi fermeremo", ha scritto su X Noem. È la seconda nave fermata al largo del Venezuela in meno di due settimane, mentre il presidente Donald Trump continua ad aumentare la pressione sul leader venezuelano, Nicolas Maduro.

usa
venezuela