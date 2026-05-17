Usa, il Senato blocca l'uso dei fondi pubblici per la sala da ballo voluta da Trump

Secondo il piano, dovrebbe essere dotata di vetri blindati e di un bunker e per questo i repubblicani hanno provato a inserire il progetto nella legge di spesa per la sicurezza da 1 miliardo di dollari. Ma la senatrice Elizabeth MacDonough, una figura super partes responsabile di questo tipo di decisioni dal 2012, si è pronunciata contro l'utilizzo per il salone di parte dei finanziamenti destinati al Secret Service e altre agenzie del dipartimento della sicurezza. Il presidente americano ha comunque sostenuto che il progetto da 400 milioni di dollari sarà realizzato con denaro proveniente da privati.