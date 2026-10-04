Usa, ritrovati i resti di un aereo sanitario disperso al largo del Massachusetts

La guardia costiera statunitense ha ritrovato detriti appartenenti a un aereo adibito al trasporto sanitario scomparso al largo del Massachusetts mentre era in volo dalle Bermuda a Boston: delle sei persone a bordo non si hanno ancora notizie. La Federal Aviation Administration aveva comunicato alla guardia costiera, nelle prime ore di sabato, di aver perso i contatti con un Gulfstream G100 (numero di coda C-Grjp). "Le squadre di ricerca della guardia costiera hanno individuato un'area di dispersione di detriti, la cui provenienza dall'aereo scomparso è stata confermata - si legge in una nota della guardia costiera -. Le squadre proseguono le ricerche delle sei persone che si trovavano a bordo del velivolo".
L'aereo trasportava quattro cittadini canadesi e due cittadini delle Bermuda, ha precisato la guardia costiera. Il velivolo, operato dalla compagnia canadese Latitude Air Ambulance, è scomparso intorno all'1:30 di notte (7:30 in Italia), ha dichiarato all'Afp il portavoce della società, Clarence Togeretz. "A bordo c'erano due piloti, due membri del personale sanitario, un paziente e un familiare", ha affermato Togeretz.
La compagnia dispone di una flotta di 10 aerei che offrono servizi di rimpatrio ed evacuazione medica, riportando a casa persone da ogni parte del mondo, secondo quanto indicato sul sito web aziendale. La guardia costiera ha fatto sapere che le operazioni di ricerca proseguiranno e ha programmato una conferenza stampa per la mattinata di domenica per fornire aggiornamenti.