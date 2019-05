Usa, respinta richiesta dem: Tesoro non dà dichiarazione tasse Trump

Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, respinge la richiesta dei democratici della Camera di consegnare entro la giornata le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. Mnuchin aveva segnalato nelle scorse settimane di non essere interessato a consegnare i documenti fiscali del presidente impegnandosi a una risposta definitiva entro il 6 maggio. E ora il suo no apre la strada a un possibile scontro in tribunale.