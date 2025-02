Usa, prima esecuzione del 2025: 44enne giustiziato in Sud Carolina per omicidio

Un uomo condannato a morte per l'omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2001 nella Carolina del Sud è stato giustiziato: si tratta della prima esecuzione di quest'anno negli Stati Uniti. Marion Bowman, 44 anni, era stato condannato nel 2002 per aver ucciso l'anno prima l'amica del liceo Kandee Martin. La vittima 21enne era stata colpita e messa nel bagagliaio della sua auto, che era stata poi data alle fiamme. Bowman, che all'epoca aveva 20 anni, ha ammesso di aver venduto droga alla vittima ma ha negato ogni coinvolgimento nell'omicidio. L'uomo ha presentato numerosi ricorsi per chiedere di ritardare e di far annullare la sua esecuzione tramite iniezione letale a causa del suo peso (180 kg) e delle potenziali complicazioni che avrebbe potuto causare. Il suo ultimo appello è stato respinto da un giudice secondo il quale il condannato avrebbe potuto optare per la sedia elettrica o per la fucilazione.