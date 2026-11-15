Usa, il Pentagono valuta un procedimento penale contro il generale Sylvia

Il Pentagono valuta di avviare un procedimento penale contro il tenente generale Brett Sylvia, l'alto ufficiale rimosso dal suo incarico di responsabile della pianificazione presso lo Stato Maggiore congiunto con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate ai media. A riferirlo è il Washington Post. La vicenda potrebbe avere conseguenze legali su due fronti per Sylvia. In un primo momento, infatti, il gruppo di lavoro del segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva già trasmesso le accuse al Dipartimento di Giustizia. Ora il caso è stato affidato anche all'amministrazione militare: a occuparsene, per valutare eventuali provvedimenti, è Adam Telle, segretario ad interim dell'Esercito. Sylvia, 54 anni, rispondeva direttamente al generale Dan Caine, capo dello Stato Maggiore congiunto, e ricopriva un ruolo di primo piano nella definizione dei piani e delle politiche militari.