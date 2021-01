Usa, Pelosi: "Impeachment Trump non in contrasto con appello Biden a unità"

Ansa

Il processo di impeachment a carico di Donald Trump non è in contrasto con l'appello all'unità degli Stati Uniti lanciato dal nuovo presidente Joe Biden. Lo ha detto la speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, aggiungendo che "Trump ha commesso un atto di incitamento all'insurrezione. Non penso che sia molto unificante dire, va bene, dimentichiamocene e andiamo avanti. Non è così che si unisce".