Usa: ok Camera ad aumento tetto del debito, ma resta l'incognita Senato

Afp

Con 219 sì e 212 no, la Camera Usa ha sospeso il tetto del debito nazionale sino a dicembre 2022. Due dem si sono uniti ai repubblicani nel votare contro. Ora il provvedimento va al Senato, dove si prevede che non passi. Se non si troverà un accordo, gli Usa rischiano il primo default della loro storia, con conseguenze catastrofiche, come ha ammonito la Segretaria al tesoro Janet Yellen.