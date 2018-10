Usa, Obama: "Mid term sono elezioni più importanti della mia vita"

L'ex presidente Usa Barack Obama ha definito le elezioni di midterm che si terranno il 6 novembre "le più importanti di tutte nella mia vita", incluse quelle del 2008 e del 2012, quando corse per la Casa Bianca. Parlando in un comizio a Las Vegas Obama ha accusato i repubblicani di promettere di "combattere per i più deboli", aiutando invece le grandi società e seminando divisioni in America.