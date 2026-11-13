Usa, una petroliera si scontra con un battello nel porto di New Orleans

La collisione è avvenuta intorno alle 12:30, ora locale, sul fiume Mississippi. La petroliera Atlantic Asphalt ha urtato la nave American Heritage, appartenente alla compagnia American Cruise Lines, mentre quest'ultima era ormeggiata. L'impatto ha fatto inclinare l'imbarcazione su un fianco, sommergendone parzialmente lo scafo. Le cause dell'incidente e il numero di eventuali feriti sono ancora in fase di accertamento. "La nostra priorità immediata è la sicurezza di tutti i passeggeri, dei membri dell'equipaggio e dei soccorritori. Si tratta di un incidente ancora in corso e in evoluzione", hanno dichiarato le autocita' del porto di New Orleans. Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, ha affermato di essere stato informato dell'incidente e di essere diretto a New Orleans.