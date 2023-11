Usa, la mortalità infantile aumenta per la prima volta in vent'anni

Negli Usa il tasso di mortalità infantile è aumentato del 3% dal 2021 al 2022, per la prima volta in vent'anni.

Lo riferisce il Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia federale per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo i dati, si è passati da 5,44 bambini morti ogni mille nati a 5,6. Stando al Wall Street Journal, gli Stati Uniti rivelano un tasso di mortalità infantile doppio rispetto a quello di molti Paesi sviluppati, dove invece si registra un'inversione di tendenza da decenni.