Usa, la polizia arresta un 18enne con Kalashnikov in metropolitana

twitter

Un 18enne è stato arrestato dalla polizia di New York nella stazione della metropolitana di Times Square, nel cuore di Manhattan: il giovane aveva con sé un fucile mitragliatore d'assalto Kalashnikov AK-47, un caricatore pieno e una maschera antigas. Il ragazzo, Saadiq Teague, abita a Canal Winchester, cittadina vicino a Columbus, in Ohio. Le autorità non hanno riferito il motivo per cui il giovane fosse armato.