Usa intercettano la terza nave al largo del Venezuela in una settimana

Gli Usa hanno intercettato una terza imbarcazione vicino alle coste del Venezuela, a poche ore dal fermo di una petroliera, la Centuries, sequestrata al largo del Paese sudamericano, e a circa una settimana da un intervento analogo che aveva riguardato la nave Skipper. La notizia è stata riportata da Sky News, che cita funzionari americani. Dopo il primo sequestro, diverse navi impegnate nel trasporto di milioni di barili di petrolio sono rimaste ferme nelle acque venezuelane, temendo di essere intercettate dagli Stati Uniti. Alcune di queste imbarcazioni sono ritenute riconducibili a una cosiddetta "flotta ombra", navi che utilizzano tattiche di occultamento per trasportare merci per conto di Paesi sanzionati come Russia, Iran e Venezuela.