Usa, incidente con elicottero militare vicino a Fort Hood: due morti

Un elicottero Apache dell’Esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo che ha costretto all’evacuazione di diverse abitazioni. Lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Un funzionario militare ha riferito all’Associated Press che l’Apache AH-64 precipitato stava effettuando un volo di addestramento di routine quando è precipitato. Non è stata immediatamente resa nota la causa dell’incidente. La divisione investigativa criminale di Fort Hood sta conducendo le indagini sull’incidente.