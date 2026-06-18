Usa, il segretario alla Difesa: "Revisione della nostra presenza in Europa in 6 mesi, forse meno"

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla Nato che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi sei mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. "Annuncio oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di sei mesi che esaminerà la presenza militare e le basi americane in Europa - fino a sei mesi, ma potrebbe essere anche meno", ha affermato Hegseth durante una riunione dei ministri della Difesa della Nato.