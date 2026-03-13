Usa, giudice federale blocca l'indagine contro il presidente della Fed Jerome Powell: "Non ci sono prove"

Un giudice federale ha bloccato i mandati di comparizione emessi a gennaio del Dipartimento di Giustizia contro la Federal Reserve, nell'ambito dell'indagine penale a carico del suo presidente Jerome Powell, condotta nell'ambito dell'azione dell'ufficio dell'Us Attorney di Washington, Jeanine Pirro. Un duro colpo per un'indagine che aveva già suscitato forti critiche a Capitol Hill. L'azione penale è stata definita come "l'antitesi" della giustizia perché "priva di prove": una decisione verso cui l'Us Attorney ha preannunciato un appello, ha riferito la Cnn.