Usa, Fda: ok dagli esperti ad autorizzare il vaccino Pfizer-BionTech

IPA

Dalla Food and Drug Administration statunitense arriva la raccomandazione della commissione consultiva di esperti per autorizzare la distribuzione del vaccino anti-Covid sviluppato dalle società farmaceutiche Pfizer e BionTech. La somministrazione scatterà non appena arriverà il via libera dell'agenzia che regola la commercializzazione dei medicinali negli Usa, che di solito segue il parere non vincolante del comitato scientifico.