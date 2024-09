Donald Trump assicura che se sarà eletto ripristinerà il suo "travel ban" e lo amplierà per prevenire ai rifugiati di Gaza di entrare negli Stati Uniti. "Vieterò il reinsediamento dei rifugiati dalle zone infestate dal terrorismo come Gaza - ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca -, sigillerò il confine e ripristinerò il travel ban". "Se non vincerò - ha aggiunto - penso che Israele sarà sradicato".