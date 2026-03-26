Usa: una democratica espugna a Mar-a-Lago, il buen retiro di Donald Trump

La 40enne Gregory, alle spalle una carriera nella sanità pubblica, ha incentrato la sua campagna sulla parola preferita dai dem in questo ciclo elettorale: "affordability", ovvero accessibilità economica, ma ha anche messo in risalto il suo profilo personale: madre di tre figli, moglie di un militare e titolare di una piccola azienda che si occupa di benessere per le donne durante e dopo il parto. Il suo avversario e candidato sostenuto dal presidente, il 43enne Jon Maples, si è presentato invece come un "outsider conservatore" e un "patriota America First".