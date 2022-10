Usa, corti bloccano il divieto di aborto in Arizona e in Ohio

Le interruzioni di gravidanza possono tornare a essere eseguite in Arizona.

Lo ha stabilito la corte d'appello dello Stato, schierandosi con Planned Parenthood e bloccando di fatto la legge che vietava quasi completamente l'aborto, imponendo un massimo di 15 settimane per un'interruzione di gravidanza. Anche in Ohio una corte ha bloccato il divieto di aborto dopo sei settimane, fino a quando le varie dispute legali intorno alla legge non saranno risolte. Le interruzioni di gravidanza restano legali fino alla 22esima settimana.