Usa, Corte Suprema lascia ai transgender libertà di scelta su bagno

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non prendere in esame il ricorso contro la sentenza di una Corte d'appello sulla Boyertown School District, non lontano da Philadelphia, che permette ai ragazzi transgender di scegliere quale bagno usare. Non è la prima volta che la Corte Suprema decide di non intervenire, lasciando in vigore sentenze a favore del rispetto dei diritti dei transgender: nel 2018 lo fece per un caso in Virginia.