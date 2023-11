Usa-Cina, raggiunta intesa di massima per vertice Biden-Xi

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto una "intesa di base" per l'organizzazione di un vertice tra i capi di Stato dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, questo mese.

Lo ha annunciato la vice portavoce della Casa Bianca, Emilie Simons. "Non voglio spingermi oltre lo stadio attuale del nostro processo di pianificazione logistica, ma abbiamo concordato in merito a un incontro in linea di principio", ha dichiarato la portavoce.