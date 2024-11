Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec in Perù questa settimana. Lo hanno affermato alti funzionari dell'amministrazione americana parlando della visita a Lima dal 14 al 16 novembre. "Il presidente intende usare questo incontro per discutere di varie divergenze e di come gestirle nel periodo a venire", hanno detto i funzionari ai giornalisti.