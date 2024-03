Usa, chiatta si schianta contro un ponte: paura in Oklahoma

Secondo le autorità locali, l'incidente non ha causato vittime e il traffico è stato prima bloccato e poi riaperto dopo i controlli di sicurezza. L'incidente, le cui cause sono ancora ignote, è avvenuto sul fiume Arkansas a sud di Sollisaw, e ha portato al blocco dell'autostrada Us 59.

Tgcom24

Solo martedì scorso una nave mercantile si è schiantata contro il Francis Scott Key Bridge di Baltimora facendolo crollare, incidente in cui risultano tuttora dispersi sei operai edili.

Il 26 maggio del 2002 nello stesso fiume Arkansas, sempre in Oklahoma, 14 persone morirono e 11 rimasero ferite per il crollo di un altro ponte che fece precipitare dieci veicoli in acqua dopo che un rimorchiatore che spingeva due chiatte urtò un pilone della struttura lungo l'autostrada I 40, la più importante dello stato del Midwest. In quel caso fu un malore del capitano del rimorchiatore a provocare l'incidente.