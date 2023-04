Usa, Bob Kennedy junior si candida per i democratici alla Casa Bianca

Lo ha annunciato ufficialmente lanciando la sfida a Joe Biden per la nomination per il partito democratico. L'annuncio era arrivato all'inizio di aprile, ma con l'evento di Boston c'è la formalizzazione delle intenzioni del nipote dell'ex presidente Jfk. "Sono qui per annunciare la mia candidatura alle elezioni - ha detto -. Ringrazio mia moglie: la conoscerete , è molto divertente e sarà bello averla alla Casa Bianca".

In passato avvocato di grido nelle cause ambientali, Robert Jr è un no vax convinto che ha dato voce a teorie cospirazioniste sui vaccini, sul 5G e sulle valute digitali.

"Porre fine alle divisioni nel Paese" "Una parte della mia famiglia non è qui con me oggi. Molti di loro non sostengono quello che sto facendo: hanno una visione diversa della politica e rispetto le loro opinioni", sottolinea Robert Kennedy Jr riferendosi all'assenza di parte della sua celebre famiglia. "Uno dei principi della mia campagna e della mia presidenza sarà porre fine alle divisioni che ci sono nel Paese: dobbiamo parlare dei valori che abbiamo in comune, non di quello su cui non siamo d'accordo".