Usa, Blinken: "Uso dei droni è un segno di disperazione dei russi"

Secondo Antony Blinken, segretario di Stato americano, l'uso dei droni "da parte dei russi è un segno di disperazione, ma è anche un segno dei livelli a cui si abbasseranno e che abbiamo visto ripetutamente quando si tratta di prendere di mira i civili e le infrastrutture civili".

Per Blinken "siamo a un punto di svolta. Il mondo del dopo Guerra Fredda è giunto al termine ed è in corso un'intensa competizione per dare forma a ciò che verrà dopo".