Usa, Biden: "Spero di incontrare Putin a giugno"

Il presidente americano Joe Biden ha detto di sperare in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a giugno, durante il suo viaggio in Europa. "Questa è la mia speranza e la mia aspettativa", ha affermato. Biden parteciperà al G7 in Cornovaglia dall'11 al 13 giugno e, poi, volerà Bruxelles per incontrare i leader Ue e partecipare al summit Nato del 14 giugno.