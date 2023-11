Usa, media: Biden non parteciperà alla Cop28 di Dubai

Il presidente Usa Joe Biden non parteciperà alla Cop28 di Dubai sui cambiamenti climatici, che si terrà tra la fine di novembre e i primi di dicembre.

Lo rivela "Politico", citando due alti funzionari dell'amministrazione americana. Biden, riferiscono le fonti, probabilmente non compirà nemmeno il viaggio in Africa entro la fine dell'anno, contraddicendo l'impegno preso in precedenza.