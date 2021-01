Usa, Biden in campo per il clima: la priorità è la sicurezza nazionale

ansa

Joe Biden si appresta ad annunciare un serie di azioni per combattere il cambiamento climatico. Fra queste, riporta il New York Times, figurano un memorandum per elevare la questione clima a priorità di sicurezza nazionale e la creazione di una task force per definire un piano di azione per ridurre le emissioni. La Casa Bianca chiederà inoltre alle agenzie governative di determinare l'ampiezza di un divieto sulle trivellazioni sui terreni federali.