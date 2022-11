Usa, Biden: "E' il momento di difendere la democrazia"

In Usa si avvicinano le elezioni di Midterm e per il presidente Joe Biden "è arrivato il momento di difendere la democrazia".

E' l'appello che ha lanciato in Maryland, nell'ultimo comizio prima del voto. "Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all'appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo", ha detto il presidente Usa tra gli applausi del pubblico in una università storicamente afroamericana.