Usa, Biden avverte Putin su uso armi nucleari: "Non farlo"

Joe Biden mette in guardia il presidente russo Vladmir Putin sulla guerra in Ucraina e sull'uso di armi nucleari o chimiche.

"Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe", afferma Biden in un'intervista a "60 Minutes" di cui sono stati diffusi degli estratti. Il presidente americano non entra nei dettagli di quale potrebbe essere la risposta americana: "Sarebbe consequenziale". Se il Cremlino decidesse di usare armi chimiche o nucleari diventerebbe "ancora di più paria nel mondo".