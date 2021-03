Usa, Biden attacca i repubblicani: "Da loro assalto al diritto di voto"

ansa

Joe Biden attacca i repubblicani e parla di un vero e proprio "assalto a tutto campo al diritto di voto" riferendosi all'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump. "Durante l'attuale sessione legislativa, dirigenti eletti in 43 Stati hanno già introdotto oltre 250 progetti di legge per rendere più difficile il voto degli americani. Non possiamo lasciare che accada", dice il presidente degli Stati Uniti.