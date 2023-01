Usa, attentato di Halloween: Saipov colpevole, rischia la pena di morte

La giustizia Usa ha dichiarato colpevole Sayfullo Saipov, l'attentatore che ad Halloween 2017 lanciò il suo furgone contro dei ciclisti a Lower Manhattan, uccidendo otto persone.

L'uomo, di origini uzbeke ma negli Usa dal 2010, rischia la pena di morte. Aveva dichiarato di aver agito in nome dell'Isis. L'attacco, avvenuto proprio nei pressi del World Trade Center, è stato il più cruento compiuto a New York dall'11 settembre 2001. Il 34enne e' stato giudicato colpevole di 28 capi di imputazione, tra cui otto di omicidio "per conto dello Stato Islamico", reato che che comporta la pena di morte o l'ergastolo.