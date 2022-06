Usa, allarme meteo: ondata di caldo record colpirà 90% popolazione

Negli Usa la persistente ondata di caldo che nel corso del weekend ha colpito la parte settentrionale della Grandi Pianure e il Midwest si sta spostando a est.

E' quanto anticipa il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti, indicando che questa settimana il 70% della popolazione si troverà ad affrontare temperature intorno ai 32 gradi e un altro 20% temperature superiori ai 37 gradi. In particolare, l'ondata di caldo colpirà alcuni grandi centri urbani, come Minneapolis, Chicago, Nashville, Memphis, Dallas, New Orleans e Atlanta, con temperature intorno ai 38 gradi.