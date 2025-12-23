Usa, affondata imbarcazione di presunti narcotrafficanti nel Pacifico: un morto

Le forze armate Usa hanno effettuato un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga nel Pacifico orientale, uccidendo una persona. Lo ha reso noto tramite una nota sulla piattaforma sociale X il Comando meridionale degli Stati Uniti (Southcom), precisando che l'attacco si è svolto in acque internazionali e senza perdite tra i militari statunitensi. L'azione è parte dell'operazione militare avviata dall'amministrazione del presidente Donald Trump contro le rotte del narcotraffico nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale, che ha già causato almeno 105 morti.