Usa a Corea Nord: "Riprendere negoziato sul nucleare" 

Gli Usa "hanno contattato la Corea del Nord informandola che vorrebbero continuare i negoziati a Stoccolma che erano stati intrapresi all'inizio di ottobre". Lo riferisce il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Robert O'Brien, aggiungendo come sia un segno "positivo" che il leader nordcoreano Kim Jong-un non abbia attuato la promessa di un "regalo natalizio", che secondo alcuni analisti poteva essere un test missilistico a lungo raggio.