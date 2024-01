Usa, dopo sconfitta New Hampshire Haley sfida Trump a dibattito

L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Nikki Haley, uscita sconfitta dalle primarie presidenziali del Partito repubblicano in New Hampshire, ha sfidato il suo avversario, l'ex presidente Donald Trump, ad affrontarla direttamente in un dibattito pubblico.

Durante un evento in South Carolina, Stato di cui è stata governatrice, e che ospiterà la prossima fase delle primarie repubblicane, Haley è tornata a contestare a Trump la sua età avanzata, e ha espresso scetticismo in merito alle dichiarazioni dell'ex presidente, che sostiene di essersi recentemente sottoposto a un esame psicoattitudinale, superandolo a pieni voti.