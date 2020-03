Usa 2020, primarie dem: O'Rourke e Klobuchar appoggiano Biden

Amy Klobuchar e Beto O'Rourke appoggiano Joe Biden. Nel corso di un comizio dell'ex vice presidente a Dallas, in Texas, Klobuchar prende la parola e scende in campo per Biden, un candidato che "puo' unire l'America". O'Rourke, parlando in inglese e spagnolo, si rivolge agli elettori texani e li invita a votare Biden. L'ex vicepresidente aveva incassato poche ore prima l'endorsement anche di Pete Buttigieg.