Usa 2020, Obama agli ispanici: "Votate, in gioco c'è l'anima della Nazione"

"Nelle prossime elezioni sono in gioco la buona scuola, la fine della crudeltà al confine, un'economia più giusta, l'anima della nostra Nazione". Lo afferma Barack Obama in un appello agli ispanici perché si registrino e votino a novembre in quella che ha definito "l'elezione più importante della nostra vita". "Oltre 120mila americani hanno perso la vita nella pandemia, ma chi governa agisce come se non fosse successo", ha accusato.