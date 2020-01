Usa 2020, Marianne Williamson si ritira dalle primarie dem

Marianne Williamson, scrittrice e attivista per i diritti delle persone Lgbt e per la pace nel mondo, mette fine alla sua campagna come candidata presidenziale dem, spiegando di non aver ottenuto sufficiente consenso per continuare la corsa. Lo ha annunciato lei stessa in un messaggio ai suoi sostenitori, a meno di un mese dall'inizio delle primarie in Iowa.