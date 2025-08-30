Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
crisi umanitaria e violenza

Unicef: ad Haiti +700% minori reclutati da bande armate

30 Ago 2025 - 01:32
© Ansa

© Ansa

La crisi umanitaria ad Haiti non conosce tregua e i minori ne sono le principali vittime. Lo ha detto la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell, durante un dibattito pubblico al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Haiti. Nel 2024, riporta l'agenzia dell'Onu per l'infanzia in una nota, sono state verificate oltre 2mila gravi violazioni contro i bambini, con un aumento di quasi il 500% rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre del 2025 si è registrato un aumento del 25% nel tasso di violazioni rispetto al primo trimestre del 2024. Registrato un aumento di quasi il 700% dei casi di reclutamento e utilizzo di minori da parte delle bande armate, e un aumento del 54% delle uccisioni e delle mutilazioni. Si stima che attualmente i bambini rappresentino ben il 50% dei membri dei gruppi armati attivi oggi.

unicef
haiti

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri