Ue, lettera a Polonia e Ungheria per valutare lo stop ai fondi

I servizi della Commissione Ue hanno inviato due lettere amministrative a Polonia e Ungheria. Si tratta di una "richiesta di informazioni" sulla situazione dello Stato di diritto "che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione del regime generale di condizionalità" per l'erogazione dei fondi europei. I due Stato hanno ora due mesi per inviare le informazioni richieste.