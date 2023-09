Ue, da Commissione 781 milioni di euro alla Turchia per i rifugiati

La Commissione Ue e il governo di Ankara hanno firmato un accordo che prevede fondi europei per 781 milioni di euro a favore di una rete di sicurezza sociale per i rifugiati in Turchia.

E' il "più grande contratto singolo mai firmato dall'Ue con il Paese turco", fa sapere la delegazione europea, ed è stato siglato nell'ambito del programma umanitario dell'Ue che stanzia fondi per i rifugiati in Turchia a partire dal 2016.