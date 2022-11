Ucraina, Zelensky: la vera pace si raggiunge con più pressione su Putin

"La pace in Ucraina è un bisogno globale.

Non una pausa temporanea, ma la vera pace. So che può essere raggiunta". Lo dice Volodymyr Zelensky al Bloomberg New Economy Forum, spiegando: "Per questo dobbiamo preservare l'unità globale e continuare a sostenere la nostra lotta per la libertà. E' necessario proteggere l'onestà globale e aumentare la pressione sulla Russia per il terrore. E preservare la razionalità globale".