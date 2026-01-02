Ucraina, Zelensky nomina Budanov capo dell'Ufficio del Presidente

Continuano gli attacchi a Kharkiv Nel frattempo le forze russe hanno attaccato Kharkiv colpendo un'area residenziale e un palazzo di cinque piani è stato raso al suolo dal bombardamento. "Due missili hanno colpito una normale area residenziale. Uno degli edifici è stato gravemente danneggiato. È attualmente in corso un'operazione di soccorso, con tutti i servizi necessari sul posto. Il numero esatto delle vittime è ancora sconosciuto. I primi soccorritori, il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina, nonché le autorità cittadine e regionali di Kharkiv, forniranno aggiornamenti" ha commentato il presidente ucraino. Stando a quanto denunciato dal governatore della regione, Oleg Sinegubov, sono almeno 25 le persone ferite dal bombardamento e di queste 16 sono ricoverate in ospedale.