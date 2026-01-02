Ucraina, Zelensky nomina Budanov capo dell'Ufficio del Presidente

Il tenente generale, ex capo dell'intelligence, prende il posto del dimissionario Yermak. Intanto nuovo attacco a Kharkiv
© X
Dopo oltre un mese, la poltrona del capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina non è più vacante. Volodymyr Zelensky ha scelto, infatti, il suo nuovo braccio destro: Kyrylo Budanov. Il capo dell’intelligence militare prende il posto di Andriy Yermak, dimessosi lo scorso 28 novembre a causa del coinvolgimento nell'inchiesta "Midas" su un presunto giro di tangenti da 100 milioni di dollari nel settore dell'energia e della difesa.
"In questo momento, l'Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l'Ufficio del Presidente servirà principalmente all'adempimento di questi compiti del nostro Stato. Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati" ha scritto Zelensky sul proprio account X. "Ho inoltre incaricato il nuovo Capo dell'Ufficio del Presidente, in collaborazione con il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e altri leader e istituzioni competenti, di aggiornare e sottoporre all'approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato, nonché le fasi successive" ha concluso il presidente ucraino.
Definito "l'uomo senza sorriso", il nuovo capo di gabinetto si è costruito un'ottima reputazione a capo dell'Gur (l'intelligence militare ucraina), che ha guidato dal 2020. Sotto la sua direzione l'agenzia è diventata una forza di rilievo durante l'invasione russa, grazie anche a una serie di audaci operazioni. "Continuo a servire l'Ucraina. Considero la carica di Capo dell'Ufficio del Presidente un'altra pietra miliare di responsabilità verso il Paese. Per me è un onore e una responsabilità, in un momento storico per l'Ucraina, concentrarsi su questioni di fondamentale importanza per la sicurezza strategica del nostro Stato" ha commentato il 39enne originario di Kiev sul proprio canale Telegram.
"Ringrazio tutti i miei compagni d'armi e l'intero team della Direzione Centrale di Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina per il loro lavoro congiunto. Dobbiamo continuare a fare la nostra parte: sconfiggere il nemico, difendere l'Ucraina e lavorare per raggiungere una pace giusta. Continuiamo a lottare insieme per un futuro libero e sicuro dell'Ucraina!".
© X
Kyrylo Budanov, capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina
Poche ore dopo il presidente ucraino Zelensky, sempre tramite il proprio account X, ha comunicato la nomina di Oleg Ivashchenko, già capo del Servizio di intelligence estero, come successore di Budanov. "Da oggi, Oleg Ivashchenko continuerà a servire il nostro Paese e a svolgere i compiti relativi alla limitazione del potenziale militare russo in qualità di capo dell'intelligence militare dell'Ucraina" ha twittato il presidente.
© X
Il presidente ucraino Zelensky assieme a Oleg Ivashchenko, nuovo capo dell'intelligence
Giornata di cambiamenti non solo per quanto riguarda l'Ufficio del presidente e il Gur, perché Zelensky ha annunciato anche l'intenzione di sostituire l'attuale capo delle guardie di frontiera Sergei Deineka. Il leader ucraino, dopo averne parlato con il ministro dell'interno Klimenko, ha spiegato così le ragioni della decisione: "Abbiamo discusso in particolare l'attività del Servizio di Frontiera dello Stato ucraino. Sotto la guida di Sergei Deineka, per più di sei anni il Dpsu ha compiuto un notevole percorso di sviluppo e rafforzamento", ha assicurato. Nonostante ciò "c'è la necessità di cambiare gli approcci nel lavoro del Dpsu. Ne abbiamo parlato anche con Sergei. A breve, il ministro Klimenko presenterà le candidature per sostituire il capo del Dpsu, mentre Sergei Deineka continuerà a lavorare al ministero dell'Interno".
Continuano gli attacchi a Kharkiv Nel frattempo le forze russe hanno attaccato Kharkiv colpendo un'area residenziale e un palazzo di cinque piani è stato raso al suolo dal bombardamento. "Due missili hanno colpito una normale area residenziale. Uno degli edifici è stato gravemente danneggiato. È attualmente in corso un'operazione di soccorso, con tutti i servizi necessari sul posto. Il numero esatto delle vittime è ancora sconosciuto. I primi soccorritori, il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina, nonché le autorità cittadine e regionali di Kharkiv, forniranno aggiornamenti" ha commentato il presidente ucraino. Stando a quanto denunciato dal governatore della regione, Oleg Sinegubov, sono almeno 25 le persone ferite dal bombardamento e di queste 16 sono ricoverate in ospedale.