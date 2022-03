Ucraina, von der Leyen: chi fugge dalle bombe di Putin è benvenuto

"L'Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione.

Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Offriremo protezione a chi cerca riparo e aiuteremo chi cerca un modo sicuro per tornare a casa". Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando la proposta di Bruxelles per sostenere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, attivando la direttiva per la protezione temporanea.