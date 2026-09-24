Ucraina, Tajani al Consiglio di Sicurezza dell'Onu: "Italia al fianco di Kiev. Minacce ibride russe mettono in pericolo sicurezza europea"

"Mosca troverà sempre l'Italia pronta a sostenere il dialogo e la ricerca di una soluzione diplomatica" ha proseguito il ministro degli Esteri. "Ma la Russia, in quanto membro permanente di questo Consiglio, ha una responsabilità che non può essere ignorata. E' arrivato il momento che si impegni seriamente e in modo costruttivo nei negoziati", ha aggiunto. "Vogliamo essere molto chiari: l'Italia non è in guerra con la Federazione Russa", ha concluso Tajani.