Ucraina, stop evacuazioni per secondo giorno consecutivo

Nessun corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento in Ucraina sarà operativo oggi, per il secondo giorno consecutivo, a causa dei "blocchi" e dei bombardamenti russi: lo ha reso noto su Telegram la vicepremier Iryna Vereshchuk.

"Per oggi, 18 aprile, purtroppo non ci saranno corridoi umanitari", neanche per la citta' devastata di Mariupol, ha scritto Vereshchuk.