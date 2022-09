Ucraina, Papa: "Quanti morti prima che la guerra ceda passo al dialogo?"

"Penso a tanti luoghi martoriati dalla guerra, soprattutto alla cara Ucraina.

Non abituiamoci alla guerra, non rassegniamoci alla sua ineluttabilità. Soccorriamo chi soffre e insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace". Lo ha detto papa Francesco in una "invocazione di pace" al termine della messa a Nur-Sultan, in Kazakistan. "Che cosa deve accadere ancora, quanti morti bisognerà attendere prima che le contrapposizioni cedano il passo al dialogo per il bene della gente, dei popoli e dell'umanità? L'unica via di uscita è la pace e la sola strada per arrivarci è il dialogo".