Ucraina, Nyt: Usa e alleati al lavoro su sanzioni contro Mosca

Ansa

L'amministrazione Biden e i suoi alleati stanno lavorando per mettere a punto una serie di durissime sanzioni finanziarie, tecnologiche e militari contro la Russia. Misure punitive che entrerebbero in vigore immediatamente dopo un'eventuale invasione dell'Ucraina. Lo riporta il New York Times alla vigilia dell'avvio dei colloqui di Ginevra tra Mosca e Washington.